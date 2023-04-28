تحركات دولية لإجلاء الرعايا قبل انتهاء الهدنة في السودان

على خلفية الصراع المسلح المحتدم في السودان بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع تتحرك نحو خمسين دولة عربية واجنبية لإجلاء رعاياها من السودان، بعد الاعلان عن هدنة استمرت لاثنتين وسبعين ساعة بدأت يوم الثلاثاء الماضي.وسارعت دول وجهات فاعلة من أجل الانتهاء من عمليات الإجلاء، بينما أفادت تقارير صادرة عن الأمم المتحدة باندلاع القتال مجددا في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، رغم إعلان الاطراف المتصارعة الموافقة على وقف إطلاق النار.وكانت الهدنة الاخيرة التي توسطت فيها واشنطن والرياض، سمحت بفتح ممرات إنسانية وتسهيل حركة المواطنين والمقيمين وتمكينهم من قضاء احتياجاتهم والوصول إلى المستشفيات والمناطق الآمنة، وإجلاء البعثات الدبلوماسية.وجرت عملية الاجلاء بطرق عدة بينها برا عبر مصر وإثيوبيا، وبحرا عبر ميناء بورتسودان، وجوا بطائرات عسكرية ومدنية.اما العراق فيواصل إكمال جهوده في إجلاء ثلاثمئة من رعاياه، بينهم طاقم السفارة العراقية في الخرطوم.