شوارع تغص بالعجلات واوقات طويلة تهدر في اختناق الطرق

غياب مشاريع فك الاختناقات المرورية وعدم الجدية في تنفيذ الوعود الحكومية مع كثرة اعداد العجلات، عوامل تسببت بزحامات مرورية مستمرة تثير سخط وامتعاض المواطنين وسواق المركبات.

رغم كثرة الوعود التي تطلقها الحكومة بين الفينة والاخرى لانشاء مشاريع كبرى وفتح شوارع جديدة بهدف حلحلة مشكلة الاختناقات المرورية الا ان شوارع العاصمة لا تزال تغص بالعجلات.



يحتاج سائق المركبة الى ساعات حتى يتمكن من العبور من منطقة الى اخرى فكثرة العجلات مع غياب المشاريع الناجعة كلها عوامل تسببت بأزمة مرور حقيقية.