جهات متنفذة تستولي على ارض تابعة لمواطنين في محيط الكاظمية

استيلاء في وضح النهار وبتواطؤ من جهات عدة ابرزها الوقف السني وبلدية الكاظمية.. جهات متنفذة استحوذت على ارض تابعة لمواطنين مساحتها مئة وثمانون دونما تقع بمنطقة المحيط .ويناشد القضاء بانصافه بعد فرض تلك الجهات سيطرتها على الارض بشكل كامل عن طريق تسييجها ومنع اي شخص من الاقتراب منها.وتبقى الكرة الان بملعب القضاء والجهات الحكومية العليا التي من المفترض بها ان تتابع عن كثب جرائم النصب والاحتيال والاستيلاء التي يضيع فيها حق الدولة والمواطن على حد سواء، على امل ان يتغير الحال وتنتهي تلك الحالات من قبل جهات تردع باجراءات حقيقية توقف من يحاول مستقبلا القيام بها.