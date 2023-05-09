كربلاء.. امتعاض المواطنين من تأخر انجاز معاملاتهم في دوائر المرور‎‎

أزمة جديدة يعيشها المواطنون عند مراجعتهم دوائر المرور في محافظة كربلاء بسبب تأخر منح إجازات السوق وإنجاز المعاملات الخاصة بتسجيل المركبات وسط مطالبات بوضع حلول لتسهيل الإجراءات وسرعة إنجاز تلك المعاملاتمديرية مرور كربلاء عللت الأسباب إلى زيادة أعداد المراجعين نتيجة الفترة الممنوحة لتسجيل أصحاب الدراجات النارية ما ولد ضغطا كبيرا وتذبذبا بضعف الأشارة المركزية.بين فترة واخرى تشهد دوائر المرور في كربلاء زخما كبيرا في اعداد المراجعين ما يؤخر إنجاز معاملاتهم فيما يبقى المواطن يعاني وينتظر الحلول الحقيقية من الجهات المعنية.