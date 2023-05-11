صلاح الدين .. ارتفاع غير مسبوق باسعار اللحوم وغياب الرقابة على الاسواق

على الرغم من إنخفاض سعر صرف الدولار في السوق العراقية إلا أن أسعار اللحوم ما زالت تشهد ارتفاعاً غير مسبوق، الأمر الذي يثقل كاهل المواطنين لشراء اللحوم الحمراء .حكومة صلاح الدين المحلية من جانبها اتخذت سلسلة إجراءات بتسعيرة اللحوم الحمراء وفرض سعر خمسة عشر الف دينار للكيلو الواحد إلا أن أغلب الجزارين لم يلتزموا بتلك التسعيرة .سواء ارتفع الدولار أو انخفض يبقى تجار الأزمات يستغلون غياب الرقابة على الأسواق المحلية لا سيما اللحوم والتي بات المواطن يشاهدها فقط دون قدرته على شرائها .