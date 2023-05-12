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البرلمان يمدد عمله شهرا كاملا من اجل تمرير قانون الموازنة

بالفيديو

2023-05-12 | 02:03
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البرلمان يمدد عمله شهرا كاملا من اجل تمرير قانون الموازنة

المصدر:
السومرية
182 مشاهدة

على قدم وساق تجري اللقاءات داخل الغرف السياسية من اجل التوصل لصيغة حل يتم من خلالها تمرير مشروع قانون الموازنة، عقب تأخر امتد لفترة طويلة اوقف بدوره العديد من مفاصل الحياة ابرزها الخدمية.

لشهر كامل مدد البرلمان عمله من اجل التصويت على الموازنة، بعد خلافات ارجأت التمرير لاشهر رغم قراءته قراءة ثانية ، لتعد هذه الفترة الفرصة الاخيرة التي على الاخير تجاوزها من اجل المضي قدما.

وبين المصالح الخاصة للكتل والاحزاب التي سببت تعطلا بالاقرار، والاحراج امام الجمهور الذي ينتظر تمريرها، يرى مراقبون ان الاتفاقات السياسية ستحل بالنهاية معضلة هذا القانون.

وبحسب مختصين فان الموازنة اذا مررت سيبقى العجز فيها بنسبة ليست بالهينة، لكن الحكومة تكشف باستمرار بان لديها بدائل ستقلل من تلك النسبة التي وصلت عشرين بالمئة، برقم عد الاكبر على مدى السنوات السابقة.

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