البرلمان يمدد عمله شهرا كاملا من اجل تمرير قانون الموازنة

لشهر كامل مدد البرلمان عمله من اجل التصويت على الموازنة، بعد خلافات ارجأت التمرير لاشهر رغم قراءته قراءة ثانية ، لتعد هذه الفترة الفرصة الاخيرة التي على الاخير تجاوزها من اجل المضي قدما.وبين المصالح الخاصة للكتل والاحزاب التي سببت تعطلا بالاقرار، والاحراج امام الجمهور الذي ينتظر تمريرها، يرى مراقبون ان الاتفاقات السياسية ستحل بالنهاية معضلة هذا القانون.وبحسب مختصين فان الموازنة اذا مررت سيبقى العجز فيها بنسبة ليست بالهينة، لكن الحكومة تكشف باستمرار بان لديها بدائل ستقلل من تلك النسبة التي وصلت عشرين بالمئة، برقم عد الاكبر على مدى السنوات السابقة.