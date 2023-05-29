عدد الاصابات بالحمى النزفية يتصاعد والصحة تدعو لعدم التهويل

من كورونا الى الحمى النزفية ، يبدو ان الاوبئة الخطرة لاتزال تلاحق العراقيين فمع الارتفاع المتزايد بأعداد إصابات الحمى النزفية لاتزال الحكومة تقلل من خطورة الوباء وتتهم الاعلام بالتهويل بشأن انتشار المرض، وبحسب وزير الصحة صالح الحسناوي فانه تم تسجيل حالات بالمرض والتعامل معها وفق الاجراءات الصحية فيما حمَّل خبراء بيطريون الاجهزة الحكومية مسؤولية انتشار المرض كونها المسؤولة عن مكافحة حشرة (القراد) بشكل فاعل في مراحلها المبكرة.ووفقاً لآخر إحصائية أعلنتها وزارة الصحة عن المرض ، فقد بلغ عدد الإصابات مئة وتسعا وثلاثين حالة منها عشرون وفاة، أغلبها بين مربي الماشية والقصابين إذ منعت البصرة دخول المواشي إلى الأحياء والبلدات، فيما وجَّهت واسط، بعزل المصابين بردهات خاصة في المستشفيات من جانبها خصصت حكومة الإقليم ، مبالغ لشراء العلاجات ورشِّ المبيدات بمناطق تواجد الماشية.وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن فايروس الحمى النزفية ينتقل إلى البشر إما عن طريق لدغات حشرة (القراد)، أو لمس دم أو أنسجة حيوانات مصابة أثناء الذبح أو بعده فيما حذر مختصون من ان المرض خطير واحتمالية الوفاة فيه عالية جداً، إذا ما وصل المريض إلى مرحلة النزف ، فضلا عن عدم وجود لقاح أو علاج له حتى الآن.