الجريمة المنظمة تجري جولات تفتيشية على المجمعات السكنية

بصورة مفاجئة دخلت هذه القوة الامنية الى احد المجمعات السكنية في العاصمة، اول ما تم السؤال عليه عقود البيع والشراء .. تتابع هذه المجموعة ما اذا كانت هذه المجمعات تتعامل بالدولار دون الدينار العراقي.ورغم أنها من الخطوات المهمة كما يصفها المواطن، لكن الاخير يجد انها جاءت متأخرة نظرا لما حصل في السنوات السابقة من تذبذب في الوضع الاقتصادي ارهق المواطنين.وتحتاج عملية مراقبة الاسعار وعقود البيع والشراء لمزيد من الجهد لفرض سيطرة واسعة يتم من خلالها حصر التعامل بالدينار العراقي وهي خطوة اذا ما تحققت فانها ستحافظ على وضع العملة الوطنية.