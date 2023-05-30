قصة ابراهيم..نجاح لافت في لعبة السيف يتجاوز حدود البلاد

في حصة التدريب يستعد ابراهيم لبطولته المقبلة ليمثل العراق في لعبة السيف العربي.تجاوز اعاقته الولادية وصار نجما يحصد الالقاب في كل دورة يشارك فيها، طموحه الكبير وروحه العالية جعلاه يسعى دائما لتحقيق النجاح.لا الم ولا استسلام او ادنى شعور بالملل بل الاستمرار بالمزيد من التمرين هكذا هي توجيهات المدرب الذي رافق ابراهيم طيلة اربعة عشر عاما في رحلته الرياضية.هنا في الشارع، خريج كلية الاعلام ولاعب منتخب العراق يعمل في مهنة الدلفري ليعيل نفسه وعائلته مقدما مثالا نادرا في التحدي وتجاوز المعوقات والصعاب.