هيئة الحج تعلن تسيير اول رحلة للحجاج العراقيين الى الديار المقدسة

برا وجوا ومن جميع مطارات البلاد هيئة الحج والعمرة تفوّج اول رحلة جوية لحجاج بيت الله عبر مطار بغداد الدولي.حجاج بيت الله الحرام عبروا عن مشاعر الفرح بالشكر والثناء لما قُدم لهم من تسهيلات نقل ودعم لوجستي الى حين وصولهم الى مدرج الطائرة .وعلى الرغم من زيادة حصة العراق من الحجيج هذا العام الا ان الاستعدادات اللوجتسية والامنية حسب تعبير معنيين كانت مميزة، حتى ان الطرق البرية صوب منفذ عرعر الحدودي ستكون من جميع المحافظات بما فيها اقليم كردستان.