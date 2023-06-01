صلاح الدين..الزراعة بخطر مع غياب الدعم وانخفاض الأسعار

حلاوة طعمه وبريق لونه رقي العراق يصل لذروة انتاج تحقق الاكتفاء الذاتي في المنتج فيما طالب مزارعوه باغلاق الحدود لإنعاش محصولهم هذا العام بعد كساده في العلوة المركزية .الحال كذلك في أغلب المحاصيل الزراعية الصيفية كالطماطم والخيار وغيرهما من الفواكه والخضار والتي يعاني فلاحوها من دخول المستورد وقت حصادها مما يكبدهم خسائر كبيرة.غياب الدعم الحكومي من توفير الأسمدة والمبيدات وغلق الحدود امام اصناف الفواكه والخضار التي تضر بالمنتوج المحلي كل تلك الأمور قد تسهم بتدهور الزراعة مما تجبر الفلاحين للهجرة من الريف إلى المدينة للبحث عن فرصة عمل.