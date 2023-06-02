حصار تركي على مطار السليمانية ومنع التنقل من والى اوروبا

تختنق محافظة السليمانية اقتصادياً بعد حصار على مطارها الدولي من جانب السلطات التركية بزعم دواعٍ أمنية من خلال فرض الحظر على نقل المسافرين من وإلى بلدان أوروبا وحركة البضائع الواصلة منها وإليها.خبراء الأمن والاقتصاد في إقليم كردستان قالوا إن الحصار الذي فرضته الحكومة التركية على مطار السليمانية الدولي هو على شكل حظر خطوطها الجوية من القيام برحلاتها إلى مطار السليمانية بصورة كاملة، ومنع طيرانها من نقل المسافرين من مطار السليمانية إلى المطارات التركية والذي يؤثر في التجارة والاقتصاد في السليمانية، كما قامت الحكومة التركية بمنع مرور أي من الطائرات من الدول الأوروبية إلى السليمانية وبالعكس.ورأى خبراء اقتصاد أن حظر الطيران التركي على مطار السليمانية له تبعات اقتصادية بالغة وكبيرة جداً، وأن الخسائر فادحة كون الرحلات إلى أوروبا متوقفة أيضاً، مؤكدين أن مبررات تركيا بوجود مخاطر أمنية غير واقعية.