اهالي منطقة البراكية يشكون من انعدام الخدمات والافتقار للحقوق

بهذا الهتاف استهل أهالي البراكية في الكوفة تظاهرتهم مطالبين المعنيين في الحكومة المحلية بزيارة منطقتهم وتوفير الخدمات الاساسية.المتظاهرون ورغم عشرات الشكاوى لم يلبِ طلبهم اي مسؤول رغم وعود كثيرة بايصال الخدمات دون جدوى حيث تفتقر المنطقة على سبيل المثال لا الحصر لمدرسة او مركز شرطة.أهالي البراكية هددوا بخطوات تصعيدية منها قطع الشوارع العامة ان لم يصل مسؤول إلى منطقتهم ويضع حلا لمعاناتهم.