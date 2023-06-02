الطريق السريع بين بغداد الجديدة والدورة يفتقر الى الخدمات

الطريق السريع بين بغداد الجديدة والدورة .. طريق استراتجي يفتقر الى الخدمات، فانعدام الاضاءة وحواجر الامان بين جانبيه ادى الى تكرار الحوادث.الذين يستخدمون هذا الشارع بشكل يومي قالوا ان تعبيد الطريق وتجديد الاضاءة فيه هي احتياجات اساسية ولابد ان تتوفر للحد من ظاهرة الحوادث اليومية.و يعتبر سريع الدورة بغداد _الجديدة واحدا من اهم الطرق الاستراتجية كونه يربط العاصمة بالمحافظات الجنوبية والوسطى ونظرا لهذه الاهمية طالب مواطنون بضرورة صيانة وتطوير الشارع من قبل الجهات المعنية.