الاحزاب الكردية تطالب باجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد

لم يبق امام الاحزاب الكردية سوى الذهاب نحو خوض الانتخابات البرلمانية لحسم جميع الخلافات والدخول بمرحلة جديدة خصوصا بعد اعلان المحكمة الاتحادية عدم دستورية تمديد عمل برلمان الاقليم ، فيما طالب نواب باجراء الانتخابات في موعدها المحدد من دون تاخير او تاجيل .جميع الاحزاب الكردية الحاكمة والمعارضة ترغب باجراء الانتخابات بعد تحديث سجلات الناخبين او الاعتماد على بيانات المفوضية العليا الاتحادية لقطع الشكوك بشأن التلاعب باعداد الناخبين في الاقليم.