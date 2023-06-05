نهر دجلة..كتلة متيبسة تتخذ شكل الجزيرة وتتحول الى ملعب

اتخذ هؤلاء من هذا المكان وسط نهر دجلة ملعبا للعب كرة القدم، بعد ان قلّ منسوب المياه فيه بنسبة كبيرة .توجهنا الى ذلك المكان للنظر اليه عن كثب للتعرف اكثر على واقع النهر .وتحدّث لنا هذا الرجل عن اسباب ظهور هذه الجزرة في المياه .على خلفية الجفاف وانحسار مناسيب نهر دجلة تحول الاخير الى ملعب لكرة القدم ومكان للجلوس ، وهنا يستشعر الكثيرون الخطر من حصول ازمة شح مياه قاتلة، خاصة مع تغافل الجهات الحكومية لحجم المشكلة القائمة.ومع ما يصدر من تحذير بشأن تراجع منسوب مياه نهر دجلة لا تتضح اي تحركات جادة لوضع حد لهذه الازمة التي ربما تتفاقم خلال المدة المقبلة ويتحول هذا النهر الى مجرد ساقية صغيرة .