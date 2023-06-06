الديوانية.. منع زراعة العنبر تسبب خسائر مالية للمزارعين

يتجول المزارع احمد في ارضه التي تحولت الى بور بعد قرار وزارة الموارد المائية بمنع زراعة الرز العنبر في قضاء المهناوية والمحافظة بصورة عامة هذا الموسم بسبب الجفاف والشحة المائية.أكثر من مئة وخمسين ألف دونم خسرتها المحافظة بعد تقليل المساحات المزروعة العام الماضي، حيث وصلت الى الفي دونم فقط، كما اكدت مديرة زراعة الديوانية منع زراعة الرز او ما يعرف بالعنبر في المناطق الشلبية في المحافظة.