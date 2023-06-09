اسعار الاسماك في ارتفاع مستمر والباعة يكشفون الاسباب

لم يعد كل شي كما كان في السابق، هذه علوة الاسماك المشهورة في منطقة زيونة اضحت اليوم خالية من حركة المشترين. الاقفاص وضعت على جنب بعدما كانت تحمل اطنانا من الاسماك، اما الان ومع وصول السعر الى الضعف تقريبا منح ميزان البيع اجازة مفتوحة الى اجل غير معلوم.وصلت حمولة جديدة وقد حدد سعرها قبل ان تصل الى محطتها الاخيرة.هنا يتحدث احد البائعين عن سبب غلاء الاسماك ومن بينها اقبال وزارة الموارد المائية على هدم البحيرات المتجاوزة على الانهر ويقول ان شح المياه وغلاء الاعلاف قد زاد ايضا من قيمة الاسعار.