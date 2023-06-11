ضرائب جديدة على الوقود والسفر تثير امتعاض المواطنين

بحجة العجز، البرلمان يستعدّ للتصويت على فقرة تفرض ضرائب جديدة على المواطنين من بوابة البانزين والكاز والسفر ما اثار امتعاض المواطنين وسائقي سيارات الاجرة .اقتصاديون تحدثوا عن اكثر من طريقة لتعظيم الايرادات، لكن البرلمان الذي اختلف على فقرات سياسية قد يضيف عبئا جديدا على اصحاب الدخل المحدود.