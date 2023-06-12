على رصيف المشقة.. تتلاشى احلام اصحاب البسطات بانصافهم

لا صوت يعلو هنا فوق صوت بائع يحرص على ترويج بضاعته، فصوت صدى مطرقة رئيس البرلمان وهو ينهي جدل بعض المواد لم يصل الى اذان هولاء.وعلى رصيف المشقة يعرض ابو احمد بضاعته منذ عشرين سنة ورغم مواكبته حكومات عدة لكنها لم تجد له ولغيره حلا يرضيه كما يقول.وعلى بعد عدة بسطات هذا هو حال ياسين الذي تخرج من كلية العلوم على امل التعيين، لكن هو الان يعد صيفا اخر يمر عليه بين زحمة الارصفة والبضائع المتكدسة مثل العام الذي سبقه.