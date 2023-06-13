العراق ثالثا في نسب البطالة عالمياً والاوساط الشعبية تمتعض

بشكل ملفت تتزايد نسب البطالة.. تشير الاحصاءات ان العراق بات في المرتبة الثالثة عالمياً بمعدلات البطالة ، وهو أمر يقلق الشباب خاصة بعد الموازنة الكبيرة التي اقرها البرلمان ، والتي لم تشهد حلولاً ولو جزئية للازمة في طياتها.حلحلة ازمة البطالة لا يمكن ان تتم عبر توفير التعيينات في دوائر الدولة، خاصة مع الترهل الكبير الحاصل في الدوائر الحكومية ، إذ لا بد من وضع الخطط التي من شأنها ان تدعم القطاعات الاخرى التي تستثمر لتوفير فرص العمل فضلا عن دعم موازنة الدولة .وعلى مر السنوات فان الحكومات التي توالت على مسك دفة الحكم في البلاد لم تفلح خطواتها في تقليص نسب البطالة التي أخذت تتزايد مع مرور الاعوام رغم ثروات العراق التي توصف بالهائلة، حيث تصل احتياطاته النفطية إلى أكثر من مئة وخمسين مليار برميل.