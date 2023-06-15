صحفيو العراق يحتفلون بعيدهم وعينهم على قانون يحميهم

عام بعد آخر والصحافة العراقية تعمل على نقل صوت الحق الذي يصعب اسكاته، مئة واربعة وخمسون عاما مرت على تأسيس الصحافة العراقية التي لا تزال تقدم عطاءً غير منقطع، في وقت أكدت فيه منظمات دولية بان مهنة صاحبة الجلالة في العراق تعد من المهن الأكثر خطورة، لما تشكله من مضايقات ضد العاملين فيها من قبل جهات متنفذة او سياسيين فاسدين.هذه الذكرى السنوية وحدت خطابات الكثير من الشخصيات الاكاديمية التي طالبت بتأمين حقوق الصحفيين في البلاد وتوفير البيئة المناسبة لهم ليتسنى اتمام عملهم بافضل صورة، فضلا عن التاكيد على تفعيل قانون حماية الصحفيين بعد ان شهدت البلاد حالات خطف واغتيالات طالت العديد من اصحاب الكلمة الحرة اما نقيب الصحفيين العراقيين فقد اكد ان المرحلة المقبلة ستشهد تحقيق المكتسبات للصحفيين الذين اسهموا في تحقيق النصر الى جانب اخوانهم في القوات المسلحة.وخلال السنوات الأخيرة حققت الصحافة العراقية حضورا مميزا، لكن ما حصدته حتى الان من مكاسب يكاد يكون صغيرا جدا قياسا الى حجم المهمة الملقاة على الاسرة الصحفية، التي تأمل من الحكومة والجهات المختصة ان تكون أكثر انصافا ودعما لحقوقها خصوصا في حرية التعبير.