شخصيات عربية ومحلية تهنئ الصحافة العراقية بعيدها 154

عشرات الشخصيات والوفود العربية تشارك الصحفيين العراقيين عيدهم الرابع والخمسين بعد المئة، مشيدين بالاعلام العراقي ودوره الفاعل في نقل الاحداث ومواكبتها في ظل الكثير من التحديات.حماية حرية التعبير ودعم الصحفيين في الحصول على المعلومة وتأمين حمايتهم هو ابرز ما تسعى نقابة الصحفيين لتحقيقه.سنوات طوال مرت وما زال الصحفي في العراق يواجه العديد من المخاطر والتحديات وسط مطالبات بضروره تفعيل قانون حماية الصحفيين وتسهيل مهامهم في تغطية الاحداث والبحث عن الحقائق.