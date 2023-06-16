اوزان اضافية تثقل جسر محمد القاسم المهدد بتهالك اربطته

لا تشاهد مثلها الا في الطرق الدولية خارج المدن، حيث فوجئ اصحاب المركبات بوضع هذه الفواصل الكونكريتية في هذا الطريق ليتحمل عبئا اخر وثقلا على فواصل الجسور المتهالكة والتي لم تمر على صيانتها سنة واحدة.التشققات والحفر لاتزال تنتشر في طريق محمد القاسم الذي يشكو من ضعف عمليات الصيانة على الرغم من اهميته الكبيرة فضلا عن عدم توفر الاضاءة على طول الطريق مما يجعله غير امن من ناحية الحوادث المرورية.