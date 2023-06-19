قانون الموازنة .. ما مصير السلف الممنوحة للموظفين والمتقاعدين؟

لم نشأ أن نتحدث عن تفاصيل المادة السادسة عشرة من قانون الموازنة دون أن نوضح نقطة مهمة هي أن ما اشير له بخصوص اطفاء السلف، لم يقصد به تلك التي منحت للموظفين والمتقاعدين أنما قُصد به السلف الحكومية بحسب ماجاء في بيان وزارة المالية.وهي خطوة لا يمكن أن تنفذ بآلية عشوائية كما يشير مختصون .. إذ لا بد من تدقيق بعض المستندات التابعة لحاسابات ختامية تعود الى سنوات ماضية .ومن وجهة نظر قانونية فان المادة الخامسة عشر من الموازنة فأنها مشروطة التنفيذ بموافقة ديوان الرقابة المالية، ومن الممكن الطعن بها استناداً لمواد دستورية تؤكد حرمة المال العام .وبلغة الارقام فان مجموع مبالغ هذه السلف الحكومية يبلغ نحو مئة وستين ترليون دينار, وهو رقم ليس بالقليل وينبغي على الاجهزة المختصة أن تتخذ الاجراءات اللازمة لضمان عدم ضياع هذه الاموال .