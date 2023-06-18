بائعو "الغاز" يحتجون امام هيأة التوزيع ويهددون برفع الاسعار

خمسة وعشرون مليون دينار هي قيمة الضرائب التي فرضتها هيأة التوزيع التابعة لوزارة النفط على بائعي اسطوانات الغاز الجوالين، لتدفعهم للخروج امام بوابة الهيأة مهددين بايقاف التوزيع ورفع سعر الاسطوانة الى خمسة عشر الف دينار.وبحسب محتجين فان الدائرة يشوبها العديد من ملفات الفساد، ابرزها عدم استلامهم لمستحقاتهم التي حددتها الدولة لهم عن بيع كل اسطوانة، ناهيك عن المبالغ المالية الاضافية التي تجبى منهم في المعاملات.