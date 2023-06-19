خط الفقر يصل الى قضاء بيجي والتلوث البيئي يغضب الاهالي

نساء واطفال شيب وشباب يبحثون عن قوت يومهم في مكب للنفايات.. مشهد يمكن ان يحصل في اطراف بعض المدن ولكن من غير المتوقع ان يحدث في قضاء بيجي الذي كان اهله قبل احداث داعش يتمتعون بشيء من الرفاه بسبب وجود المصفى وغياب البطالة.لم يكن الفقر وحده سببا للمعاناة فحرق النفايات هنا يؤدي إلى انبعاث غازات سامة وهو ما اثار غضب الاهالي الذين بدأ يعاني اغلبهم من تلوث البيئة وسوء حالتهم الصحية.الاهتمام بالجانب الخدمي يعد من الاولويات التي يحتاجها المواطن ثم ياتي بموازاة ذلك توفير فرص عمل للعاطلين سواء في القطاع الحكومي اوالخاص للحد من انتشار الفقر الذي بات قنبلة موقوتة يهدد المجتمعات.