الديوانية تشهد نقصا كبيرا بمستوى الخدمات البلدية والبنى التحتية

يسكن العم أبو وليد حي الفرات منذ ثمانينيات القرن الماضي، الذي يشهد نقصا كبيرا بمستوى الخدمات البلدية والبنى التحتية، واستمع الى الكثير من وعود المسؤولين والحكومات المتعاقبة، لكن دون أي تحسن للخدمات.المحافظة حصلت على تخصيصات مالية كبيرة في موازنة العام الجاري، تقدر بستمئة وثلاثين مليار دينار، بالإضافة الى خمسمئة مليار دينار ضمن الامن الغذائي، فيما أكد نواب على تفعيل الدور الرقابي في ظل هذه المبالغ الكبيرة، وان تحال المشاريع الى شركات رصينة.