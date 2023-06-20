مطالبات بتعويض ذوي الضحايا الايزيديين واطلاق الاموال لاعمار سنجار

هنا اجتمع الحضور من نواب وممثلي حقوق الانسان ووزارة العمل في ذكرى اليوم العالمي للقضاء على العنف في حالات النزاع. الحوار جرى حول تضمين حقوق ضحايا الارهاب وعلى وجه الخصوص المكون الايزيدي.ورغم وجود تحرك سياسي تجاه ضمان حقوق الايزيديين من خلال تشريع القوانين اللازمة، الا ان البعض يتحدث عن وجود بعض المعوقات تسببت بتأخر اطلاق الاموال المخصصة للمتضررين.وانتقد نواب ايزيديون قلة التخصيصات في الموازنة لاعمار قضاء سنجار في نينوى والذي تضرر كثيرا من الارهاب، مؤكدين ان المبالغ لا تتناسب مع حجم الدمار الذي لحق بمناطق الايزيديين.