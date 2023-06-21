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بغداد تفاوض وأنقرة تضغط .. ترجيحات بتأخر استئناف تصدير النفط
بالفيديو
لم تحقق المفاوضات التي جرت بين بغداد وانقرة، أي تفاهمات فيما يتعلق باستئناف صادرات نفط إقليم كردستان، فيما يرى مختصون أن المسألة تحتاج لمفاوضات سياسية وليس مجرد تفاهمات بخصوص بعض القضايا الفنية.
2023-06-21 | 03:00
Alsumaria Tv
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بغداد تفاوض وأنقرة تضغط .. ترجيحات بتأخر استئناف تصدير النفط
المصدر:
السومرية
180 مشاهدة
لم تحقق المفاوضات التي جرت بين بغداد وانقرة، أي تفاهمات فيما يتعلق باستئناف صادرات نفط إقليم كردستان، فيما يرى مختصون أن المسألة تحتاج لمفاوضات سياسية وليس مجرد تفاهمات بخصوص بعض القضايا الفنية.
لا تتضح في الافق مؤشرات اتفاق بين تركيا والعراق بشأن استئناف صادرات نفط إقليم كردستان، رغم ما جرى من مفاوضات بين مسؤولين عراقيين في قطاع الطاقة ووفد فني تركي في بغداد.
وجاء اللقاء بعد مرور أكثر من شهرين على توقف صادرات الإقليم من النفط عبر ميناء جيهان التركي، وسط ترجيحات بأن يطول الأمر، خاصة مع الحديث بأن المسألة لا تتعلق بالجوانب الفنية بل هي بالأساس مسألة سياسية وبالتالي فإن عقد مثل هذه الاجتماعات لا طائل منها.
وبحسب مختصين فان تركيا تحاول استغلال الوضع من أجل الضغط على بغداد بشأن تعويضات تقدر بمليار ونصف المليار دولار من المفترض أن تدفعها أنقرة، في أعقاب الحكم الذي أمرت فيه غرفة التجارة الدولية تركيا، بدفع تعويضات لبغداد عن الأضرار التي لحقت بها من تصدير حكومة إقليم كردستان النفط بدون تصريح من الحكومة في بغداد بين عامي 2014 و2018، ويأتي هذا فيما يرى مسؤولون أن قرار استئناف ضخ النفط يحتاج إلى محادثات على مستويات سياسية عليا، لافتين الى أن المطالب التركية لا تنحصر فقط في خفض التعويضات التي يستوجب عليها دفعها، بل وأيضا الاتفاق مع حكومة بغداد على امتيازات كانت توفرت لها بتعاملها المباشر مع حكومة كردستان.
وتأخرت محاولات إعادة تشغيل خط الأنابيب بسبب الانتخابات الرئاسية التركية الشهر الماضي والمناقشات بين شركة تسويق النفط (سومو) التابعة للحكومة العراقية وبين حكومة إقليم كردستان بشأن صفقة تصدير تم التوصل إليها مؤخرا.
لكن المؤشرات الحالية تشي بأن تركيا لن تفسح المجال أمام عودة سريعة لضخ النفط عبر مينائها.
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