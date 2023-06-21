قضاء بيجي يعاني من نقص الخدمات ومطالبات بتخصيص اموال للمشاريع

منذ تسعة أعوام ومازال الدمار يتسيد المشهد في قضاء بيجي.. منازل مهدمة ومشاريع متلكئة اما صندوق اعادة الاعمار فمشاريعه التي لم تنصف القضاء بحسب الاهالي الذين طالبوا بإعادة إعمار مناطقهم .الحكومة المحلية في القضاء طالبت بتخصيص أموال للقضاء من اجل النهوض بواقعه الخدمي .على الرغم من اعتبار بيجي قضاءً منكوبا منذ عدة سنوات الا ان حملة الاعمار لم تشمل مناطقه طوال تلك السنوات وحتى المشاريع التي نفذت لاتزال متلكئة ولم تنجز حتى الان.