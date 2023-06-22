ازمة تصدير نفط الاقليم عبر تركيا تحتاج لتفاوض سياسي عالي المستوى

لا تزال الأزمات تحاصر نفط إقليم كردستان، خاصة عقب حكم المحكمة الفرنسية، الذي فرض غرامات على تركيا لسماحها بالتصدير عبر أراضيها دون علم بغداد، في مسألة اكبر المتضررين فيها حكومة بغداد فضلا عن الاقليم.ورغم استمرار التباحث بين بغداد وانقرة الا ان الاخيرة تفرض شروطاً عدة اغلبها ذات طابع سياسي كما يرى مراقبون، إذ يُعتقد أن اغلب هذا الشروط قد تنصب في اطار الضغط لتخفيف قيمة التعويض الذي ينبغي ان تدفعه تركيا للعراق بالاضافة الى الحصول على بعض الامتيازات الاخرى.وربما تحضر الحلول رغم ان شكلها لا يزال غير معروف، لا سيما مع بدء تحرك سياسي بانت ملامحه في زيارة رئيس حكومة اقليم كردستان الى تركيا والتي جاءت متزامنة مع تواصل الوفود التي تختص بمعالجة بعض القضايا الفنية.