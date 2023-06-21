قرابة 700 الف طالب يتوجهون لاداء امتحانات السادس الاعدادي

ست مئة وتسعون الف طالب وطالبة توزعوا على قرابة خمسة الاف مركز امتحاني داخل المدارس والجامعات في العراق، اراء الطلبة تباينت حول صعوبة الاسئلة التي شكا بعضهم من غموضها رغم كونها مادة يفترض بانها سهلة عليهم.ويتخوف طلبة اخرون من الاسئلة المقبلة خاصة مادتي اللغة العربية والتأريخ، مطالبين الوزارة بمراعاة ظروفهم وتخفيف وطأة الاسئلة ووضع خيارات اضافية من الممكن اللجوء اليها.وبحسب وزارة التربية فان امتحانات السادس الاعدادي ستستمر لغاية منتصف شهر تموز المقبل، فيما يرجأ الامتحان لليوم الاخر اذا ما صادف عطلة رسمية في اليوم المحدد ذاته.