اكثر من مليوني حاج يقفون على جبل عرفات لاداء مناسك الركن الاعظم في الحج

على بعد نحو اثنين وعشرين كيلومترا من مكة، وعلى ارتفاع يبلغ ثلاثين مترا، يقف حجاج بيت الله الحرام فوق جبل عرفات، او ما يعرف بجبل الرحمة، لطلب المغفرة بركن يعد الاعظم عند المسلمين.وينتصب امام الحجيج عند وقوفهم في عرفات مسجد نمرة، الذي يتسع لأكثر من ثلاثمئة الف مصل، يأتونه للاستماع لخطيب المسجد، ثم يصلون الظهر والعصر ويشرعون بالدعاء والتضرع حتى غروب الشمس.وفي صبيحة العاشر من ذي الحجة، يعود الحجاج الى منى لرمي جمرة العقبة الكبرى، ثم يحلقون رؤوسهم أو يقصرون، ويذبحون الهدي إيذانا بالتحلل الأصغر، ويتوجهون إلى بيت الله لأداء طواف الإفاضة ، ثم يعود الحجيج إلى منى لقضاء أيام التشريق، وبعد انتهائها يتوجهون إلى مكة لطواف الوداع الذي تختتم به مناسك الحج.وتتوقع الجهات العاملة المختصة في خدمة الحجيج ان يتجاوز العدد هذا العام مليونين وثلاثمئة الف حاج عند انتهاء المناسك بشكل كامل، منهم ستة وعشرون الف حاج عراقي توافدوا الى الديار المقدسة، اكثر من خمسة عشر الفا منهم وصلوا عن طريق البر عبر منفذ عرعر الحدودي، واحد عشر الفا اخرين عبر المنافذ الجوية العراقية.