في عيد الاضحى المبارك .. ارتفاع أسعار المواشي في العراق

تشهد الأسواق العراقية ركوداً واضحاً بسبب قلة الطلب وارتفاع الأسعار، أسعار الأضاحي هذا الموسم هي الاخرى ارتفعت بنسبة تصل إلى أكثر من خمسين بالمئة قياساً مع العيد الماضي. وإن "أسعار الأغنام تتراوح بين الاربعمئة والخمسمئة ألف دينار للخروف الواحد، وأكثر من مليوني دينار للعجل الواحد.اسباب الارتفاع يعزوها مختصون الى أنها جاءت نتيجة هجرة الكثير من المربين وتركهم العمل في هذا المجال، وبسبب الجفاف وقلة المراعي وارتفاع أسعار الأعلاف، فضلاً عن انعدام الدعم المقدم من قبل وزارة الزراعة لقطاع الثروة الحيوانية. وهناك أسبابا أخرى تتعلق بالجانبين الأمني والرقابي، حيث تستمر عمليات التهريب الممنهجة للمواشي العراقية ذات الجودة العالية إلى دول الجوار، مقابل إغراق السوق بمواشٍ مستوردة".ارتفاع الأسعار الذي تشهده الأسواق الآن يعتبره البعض حالة طبيعية، باعتبار هذه الأيام موسم أشبه بجني الحصاد بالنسبة للمربين، حيث يصل البيع إلى ذروته قبل العيد بأيام قليلة، الأمر الذي يترافق مع الإجازة والتواصل العائلي وإعداد الولائم التي اعتاد عليها العراقيون في مثل هذه الأيام".ويطالب مربون تدخل الدولة في هذا الجانب وتفعيل دور الرقابة الصحية والاقتصادية، لتلافي استغلال التجار للموسم وبيع الأضاحي المريضة للمواطنين، بالإضافة إلى الحد من الأسعار المرتفعة ليتمكن المواطن من أداء الأضحية".