اوبئة وروائح تخنق ساكني منطقة جسر ديالى بسبب ركود مياه النهر

روائح كريهة واوبئة وامراض مميتة، في ظل هذه الاجواء يعيش اهالي منطقة جسر ديالى فلا حلول تلوح في افق اولويات الحكومة لوضع حد لحالة التلوث البيئي هنا، فمنذ تسعينيات القرن الماضي تحول هذا الممر المائي من نهر تصلح مياهه للشرب الى مكب للنفايات والمياه الاسنة امام انظار الجهات المعنية.سكان هذه المنطقة ناشدوا الجهات المعنية لايجاد حلول ناجعة لمشكلة انقطاع مصادر المياه وركودها وتحول النهر الى مصب لمجاري العاصمة امر جعل من هذه المنطقة ضحية لتفشي الامراض السرطانية ومشاكل صحية عديدة حسب المواطنين.