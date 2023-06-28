استنفار امني لتأمين المتنزهات والمراكز التجارية في عيد الاضحى

بتكبيرات العيد ضجت جوامع العاصمة بغداد وبقية المحافظات معلنة بدء اول ايام عيد الاضحى المبارك، فيما تبادل المصلون التهاني متمنين السلامة والامان الدائم لكل العراقيين، اما المقابر في بغداد والنجف وكربلاء فشهدت توافد الالاف من المواطنين لزيارة من واراهم الثرى وقراءة الايات القرانية والدعاء ، ليعود العراقيون لمنازلهم وتبدأ الطقوس المعتادة من زيارة الاهل والاقارب واعداد وجبات الطعام والحلويات التقليدية بهذه المناسبة.وفي الشارع تبدو الاجواء صباحا اكثر هدوءا من الايام الاعتيادية، فمعظم العراقيين يحبون قضاء عطلة العيد صباحا في المنازل خاصة اذا تزامن مع فصل الصيف ، على عكس المساء الذي تشهد فيه الشوارع اكتظاظا بحركة السير والمارة نتيجة خروج اغلب العائلات للمتنزهات والمراكز التجارية والمطاعم لتغيير الاجواء والاحتفاء بهذه المناسبة السنوية.وعلى المستوى الامني كشفت قيادة عمليات بغداد تنفيذها خطة شملت ثلاثة محاور، اولها تأمين حركة المواطنين أثناء التبضع في العيد، والثانية تأمين الجوامع والحسينيات اثناء صلاة العيد وزيارة المقابر، اما الثالثة فتضمنت تأمين أجواء أيام العيد وخاصة المتنزهات والأماكن الترفيهية والتجارية، فيما كشفت وزارة الداخلية بان الخطة لن تشمل اية قطوعات للتقاطعات والشوارع الرئيسة.وعلى المستوى الخدمي كشفت دوائر البلدية بجميع المحافظات فتح ابواب المتنزهات والاماكن الترفيهية امام العوائل العراقية، فيما اعلنت دوائر الصحة عن تنفيذ خطة الاسناد الطارئ تحسبا لاي حادثة من الممكن ان تسجل ، خاصة الاصابات بالالعاب النارية التي ثوثق الصحة اصابة العشرات بسببها في كل عام .