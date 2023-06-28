سوق الاضاحي يشهد اقبالا واسعا رغم تحذيرات وزارة الصحة

يعتاد العراقيون على نحر الاضاحي وتوزيعها على الفقراء والاقرباء حتى مع التحذيرات الحكومية بضرورة جزرها في اماكن مخصصة ومحمية صحيا الا ان المجازر العشوائية لا تزال شاخصة في اغلب شوارع العاصمة، ما اثار مخاوف المختصين من تزايد حالات الاصابة بالحمى النزفية .اسعار المواشي والاغنام هذا العام شهدت ارتفاعا غير مسبوق بسبب زيادة اسعار العلف واقبال المواطنين في موسم الاضاحي ومنع نقلها بين المحافظات كاجراء احترازي.