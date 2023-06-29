اهالي البصرة يقصدون دول الجوار للهروب من حر الصيف اللاهب

الاجواء الحارة والصيف اللاهب في مدينة اعتادت على تسجيل درجات حرارة تتجاوز نصف درجة الغليان في اغلب ايام فصل الصيف انها البصرة وعندما تتجول في شوارعها تشاهد خلوها من المارة ويكون السفر الى دول الجوار او المكوث في المنزل هو السبيل الوحيد لقضاء ايام الصيف والابتعاد عن تلك الاجواء.منفذ الشلامجة الحدودي مع الجانب الايراني الذي يقع شرق مدينة البصرة يسجل يوميا مغادرة اكثر من خمسة الاف مسافر عراقي الى ايران فيما سجلت شركات السياحة والسفر أرقاما مقاربة لعدد من المسافرين توجهوا عبر مطار البصرة الدولي الى بيروت وأنقره وغيرها من البلدان.