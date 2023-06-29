اهالي كربلاء يتوجهون نحو مراقد الائمة بامنيات تدعو لاستقرار البلاد

طقوس اعتاد عليها أهالي كربلاء منذ سنوات في العيد، حيث يتوجهون الى مرقد الامام الحسين وأخيه ابي الفضل العباس عليهما السلام، والدعوات والامنيات تتركز على استقرار البلاد وتوحد ابناء الشعب.قيادة شرطة كربلاء وضعت خطة أمنية خاصة بالعيد تتضمن نشر مفارز أمنية في جميع أرجاء المحافظة وخاصة عند اماكن الترفيه والمتنزهات فضلا عن تفعيل الجهد المروري في الشوارع العامة.