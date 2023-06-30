اهالي محلة الزوية في الكريعات يطالبون بتوفير الماء لهم

تحت وطأة العطش وحرارة صيف العراق يعيش ساكنو محلة الزوية في منطقة الكريعات وسط العاصمة من دون ماء لفترة ليست بالقليلة ما دفعهم لشراء ماء الشرب بل وحتى الاغتسال.الاهالي هنا يناشدون المعنيين بتوفير ابسط مقومات الحياة فرغم قربهم من ضفاف النهر الا انهم يلهثون عطشا بسبب انقطاع الماء منذ اشهر وحتى الان.