برصاصة طائشة.. الشاب حسين يلقى حتفه في منزله بالزعفرانية

داخل حمام منزله، سقط حسين ذو السبعة عشر عاما صريعا، نتيجة اطلاقة عشوائية استقرت في رأسه، والقصة على لسان ذويه.حسين قتل مرتين على حد تعبير ذويه، الاولى باطلاقة عشوائية، والثانية عند تشريحه مرتين داخل دائرة الطب العدلي، نتيجة خطأ من قبل الاخصائيين الذين اخّروا بسببها تسليم جثمانه.وبينما يطالب ذوو الضحية بمقابلة رئيس الوزراء ووزير الداخلية لايصال صوتهم لاعلى الجهات المسؤولة، حمّلوا القوات الامنية بالمنطقة المسؤولية الكاملة عن العيارات النارية الطائشة التي باتت تفتك بهم في كل مكان وزمان.