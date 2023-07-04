اجراس الكنائس تدق لتعلن رفضها المساس بمقدسات المسلمين

دقت اجراس الكنائس رافضة المساس بمقدسات المسلمين معلنة بذلك البراءة من حارق المصحف الشريف واصفة العمل بالاستفزازي .تكررت حوادث حرق القرآن في الدول الغربية والتي كان آخرها في السويد الرد جاء على أشكال تنديد واستنكار وتظاهرات ثم اقتحام لمقر السفارة في بغداد، رافضين المساس بمقدسات المسلمين.هنا في مساجد سامراء تجمع الاطفال والشباب ليعطوا ابلغ أنواع الردود للمسيئين لرموز ومقدسات الدين الاسلامي بتعلمهم التلاوة وحفظهم لكتاب الله خلال العطلة الصيفية.تنديد عربي ودولي بجريمة حرق المصحف الشريف ومطالب شعبية وحكومية بتسليم المتطرف لمحاكمته وفق القانون العراقي ليكون عبرة لغيره ممن تسوّل لهم أنفسهم المساس بديانة ومعتقد الآخرين .