لاول مرة .. مفوضية الانتخابات تعتزم نصب كاميرات لمراقبة محطات الاقتراع

في جميع مراكز الاقتراع تستعد المفوضية العليا للانتخابات لنصب كاميرات المراقبة، بهدف منع اي محاولة للتلاعب وتزوير نتائج التصويت في الانتخابات المحلية المقبلة، وهو اجراء يعتمد لاول مرة في العراق.ورغم الاجراءات العديدة المعتمدة في الانتخابات العراقية لا يستبعد كثيرون تكرار مشهد التلاعب والتزوير في نتائج التصويت من قبل بعض القوى السياسية صاحبة المال والسلاح للحفاظ على بقائها في السلطة .