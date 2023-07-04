الديوانية تعاني سوء الخدمات والحكومة توعد بوضع الحلول

احياء في مقتربات مركز الديوانية تعاني من نقص في الخدمات والحكومة المحلية تكشف للسومرية عن وجود معرقلات.احياء الجمهوري الشرقي ومقتربات مركز المدينة تعاني من نقص الخدمات. علي عوض رياضي سابق يسكن الحي، ينقل معاناة الأهالي مع تردي الخدمات وانتشار النفايات في مناطقهم.الحكومة المحلية كشفت للسومرية عن بعض المعرقلات في مشاريع الصرف الصحي والشركة المنفذة للعمل، وتقاطع تأهيل بعض الاحياء مع مشروع ماء الديوانية الحديث، ووضعت حلولا لها، وبانتظار الموافقات من الوزارات والجهات المعنية، للانطلاق بحملة اعمار تشمل اثنين وأربعين حيا.