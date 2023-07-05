بسبب البطالة.. عمال سوق الشورجة يجرّون بضائع ثقيلة وسط أحلاماً كبيرة

ظروف الحياة والمعيشة الصعبة تدفع بعض كبار السن إلى العمل في ميادين شاقة لتأمين لقمة العيش.. وسط مطالبات للحكومة بالاهتمام بهذه الشريحة.



يستيقظ ابو حيدر في ساعات الصِباح الاولى باحثاً هنا وهناك عن عمر اضاعه في عربة مُتهالكة تحت اشعة الشمس اللاهبة، رجل طاعن في السن ليس لديه ما يعيل عائلته سواه في هذه البسطة.



العمل في هذه الاجواء الحارة صعب الى حد بعيد خصوصا لدى كبار السن، الذين لا ينفكون عن مطالبة الجهات المعنية بإصدار قوانين تنصفهم والنَظرِ الى أعمارهم التي أفناها التعّب.