بسبب التلكؤ وسوء الخدمات.. تظاهرة امام مجمع سكني في بغداد

رغم دفع المليارات على المجمعات السكنية في العراق، لكن واقعها الخدمي يحاكي قصة اخرى، هنا داخل هذا المجمع السكني، صدم الاهالي بعد استلامهم لشققهم بعدم وجود ابسط الخدمات فيها، فلا ماء ولا كهرباء ولا حتى بنى تحتية تقارن بالامال التي عقدها المشترون على هذه الوحدات.اما التلكؤ والتأخر بالتسليم فكانت له رواية اخرى، على لسان بعض اصحاب الشقق الذين انتظروا لسبع سنوات مرت عليهم دون استلام وحداتهم، رغم المناشدات المتكررة التي خرجوا بها للمطالبة بحقهم.