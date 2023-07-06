الحكومة تشن حربا على الفساد بتحركات شديدة الوطأة على الفاسدين

دقت طبول الحرب على الفساد، تحركات شديدة الوطأة على الفاسدين باتت تتجه نحوها حكومة السوداني مؤخرا، لا خطوط حمر ولا رؤوس كبيرة بعد الان، فالضوء الاخضر اعطي لكل الجهات الامنية والرقابية وعلى رأسها النزاهة، التي شرعت مؤخرا باصدار مذكرات قبض بحق من ثبت تورطهم بسرقة المال العام .مدير صندوق اعمار المناطق المتضررة ومدير مكتب تحقيقات هيأة النزاهة في محافظة الانبار ومدير التقاعد فيها ومعاون مدير عام في الوقف السني ، اخر المناصب التي تحركت الحكومة لاقالة مسؤوليها واعتقال من ثبت تورطه بالوثائق الرسمية، بضربة قاصمة لرؤوس الفساد ومن يحاول حمايتهم من المتنفذين والاحزاب الكبرى.سبعة وخمسون امر قبض واستقدام بحق ذوي درجات عليا، تفاصيل كشفت عنها هيأة النزاهة في وقت سابق ، معلنة عن مئة وسبعة وعشرين حكما قضائيا صدر بحق متهمين ، ومئة وثمانية وستين مسؤولا ادينوا باحكام قضائية مختلفة.العراق الذي احتل المرتبة المئة والسابعة والخمسين ، بقائمة ضمت مئة وثمانين دولة حسب مؤشرات منظمة الشفافية الدولية الاخيرة الخاصة بمدركات الفساد، تخوض الجهات المعنية فيه صراعا مع من يسمون بحيتان الفساد الكبيرة المسيطرة والمتغلغلة باغلب مفاصل دوائره الحكومية، بحرب يبدو بانها ستكون طويلة وشاقة لمن يحاول التصدي لهذا الملف الخطير والكبير.