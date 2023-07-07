بالفيديو: الشرطة تحذّر من السباحة في الأنهر لتفادي حوادث الغرق

مع كل موسم صيف يزداد معدل الوفيات بالغرق في نهر دجلة بمحافظة صلاح الدين بسبب غياب الاماكن الترفيهية ما يدفع المواطنين الى السباحة في الانهر ونها المتنفس الوحيد رغم مخاطرها.





الشرطة النهرية حذرت مراراً وتكراراً من خطورة السباحة في الأماكن العميقة داعية المواطنين للالتزام بإجراءات السلامة للحفاظ على أرواحهم.



وتبقى الآنهر رغم خطورتها المتنفس الوحيد أمام المواطنين، مطالبين بضرورة الاهتمام بالجانب السياحي والترفيهي.