سبع ابكار تشهد انقطاعا لماء الشرب منذ 15 يوما لاسباب مجهولة

خمسة عشر يوما وهم بهذا الحال، لاماء هنا داخل منطقة سبع ابكار في بغداد، التي انقطع سر الحياة فيها تزامنا مع اعادته لمنطقة الكريعات المجاورة، ليطرح تساؤلات عدة عن ازمة يبدو بانها ستكون طويلة.وبحسب الاهالي فان الحديث المتداول في الشارع هو قطع مبرمج للماء مثل الكهرباء، لتضاف معضلة جديدة للمواطن ستثقل كاهلة اذا ماصح الخبر.وبحسب مصادر فان الجهات المعنية قطعت الماء عن منطقة سبع ابكار وتحويله لمنطقة الكريعات عقب زيارة المسؤولين نتيجة معاناتها هي الاخرى لشهر كامل، ليبقى حق الرد مكفولا لدائرة الماء وامانة بغداد المسؤولة بشكل مباشر عنه.